Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике польского правительства.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины… отменить. Постановление вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в тексте документа.