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Польша упразднила запрет на импорт агропродукции из Украины после решения Еврокомиссии

2 мая, 2023 вторник
23:54
Экономика

Польша упразднила собственное постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии

Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике польского правительства.

"Распоряжение министра развития и технологий от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины… отменить. Постановление вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в тексте документа.

  • Напомним, во вторник 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен. Таким образом, Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.
Польша
Еврокомиссия
зерно
помощь Украине
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