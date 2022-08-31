Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ожидается, что расходы на армию возрастут до 98 миллиардов злотых в текущем году с 58 миллиардов злотых. Кроме того, правительство планирует потратить 40 миллиардов злотых на закупку оружия за границей, добавил он.

"У нас есть возможность значительно усилить нашу армию и набрать новых солдат", — сказал Моравецкий журналистам, ссылаясь на беспокойство польских граждан по поводу войны в Украине. По словам премьер-министра, в 2023 году правительство планирует добавить более 20 тысяч новых солдат.

Польша, являющаяся членом НАТО с 1999 года, пообещала в следующем году увеличить военные расходы до 3% экономического производства. Она активно покупает оружие. Только на прошлой неделе она подписала договор на 5,8 миллиарда долларов на покупку танков и артиллерии в Южной Корее.

Планируемое увеличение военных расходов происходит в особо сложное время для Польши, принявшей более 2 миллионов украинских беженцев с начала конфликта. Правительство ожидает, что в следующем году экономический рост замедлится до 1,7% с 4,6% в 2022 году, а инфляция составит в среднем 9,8% в 2023 году.

В МИД Германии заявили, что исчерпали склады оружия для поставок в Украину.

30 августа канцлер Олаф Шольц заявил, что Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2A4 вместо нескольких десятков танков советской конструкции, которые чехи отдали Украине.

27 августа Польша договорилась с Южной Кореей о покупке около 400 танков и САУ на сумму около $6 млрд.

Польша и Южная Корея также планируют в этом году подписать соглашение о закупке 12 самолетов FA-50, легких учебно-боевых самолетов производства Korea Aerospace совместно с Lockheed Martin. Всего Польша планирует закупить у Кореи и 48 истребителей.

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