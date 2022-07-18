Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ярослав Качиньский во время выступления на партийном митинге в польском городе Плоцк объявил, что Польша намерена и дальше увеличивать расходы на оборону, "чтобы Россия не напала на нас".

"Нам нужна сильная армия, чтобы их сдерживать", – отметил Качиньский.

Он не уточнил, когда именно страна планирует тратить 5% ВВП на оборону. При этом политик подчеркнул, что война России против Украины показала: наивно полагать, что РФ не пойдет в контрнаступление, "поэтому необходимо очень серьезно относиться к европейской безопасности".

Согласно новому закону о защите Отечества в 2023 году Польша будет тратить на оборону 3% ВВП. Если другие союзники не повысят свои расходы на оборону, страна станет лидером среди НАТО по части оборонных расходов.

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