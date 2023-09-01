Польша требует репарации от Германии за период Второй мировой войны

Об этом пишет польское издание RNF24.

"Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем компенсации! Компенсация в форме репараций необходима, чтобы закрыть эту страницу истории, – сказал премьер-министр Польши, – Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того чтобы иметь возможность нормально сотрудничать в будущем, они должны закрыть эту черную голову гекатомбы Второй мировой войны".

Моравецкий отметил, что в психологии иногда говорят, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно закрыть тяжелое прошлое, "закрыть тяжелую страницу своей личной и семейной истории", поэтому такую аналогию можно использовать и к отношениям между народами, между государствами.

"Мы не вернем тех жертв, но мы обязаны предоставить им что-то большее, чем память. Мало – помним. Компенсация тоже должна быть, поэтому мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока эта рана не заживает, хотя бы частично", – добавил он.

1 сентября 1939 года началось нападение немецких бомбардировщиков на Велюнскую больницу Всех Святых, в которой погибли 32 человека - больные и персонал. Считается, что они были первыми жертвами второй мировой войны в Польше.

Велюнь был одним из первых городов, тогда пострадавших от немецких бомб. С 1 по 14 сентября на город упало 380 бомб общим весом 46 тонн. По всем данным, в результате атаки Люфтваффе погибло от 1,2 тыс. до более 2 тыс. человек. 75% города находились в руинах.

В Велюне не было дислоцированных подразделений польской армии, постов противовоздушной обороны или военных целей. По словам историков, город бомбили для проверки техники, навыков экипажей и устрашения мирного населения.