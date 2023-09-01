Польша требует репарации от Германии за период Второй мировой войны
Во время визита в Велюнь на 84-ю годовщину начала Второй мировой войны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша требует репарации от Германии за тот период
Об этом пишет польское издание RNF24.
"Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем компенсации! Компенсация в форме репараций необходима, чтобы закрыть эту страницу истории, – сказал премьер-министр Польши, – Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того чтобы иметь возможность нормально сотрудничать в будущем, они должны закрыть эту черную голову гекатомбы Второй мировой войны".
Моравецкий отметил, что в психологии иногда говорят, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно закрыть тяжелое прошлое, "закрыть тяжелую страницу своей личной и семейной истории", поэтому такую аналогию можно использовать и к отношениям между народами, между государствами.
"Мы не вернем тех жертв, но мы обязаны предоставить им что-то большее, чем память. Мало – помним. Компенсация тоже должна быть, поэтому мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока эта рана не заживает, хотя бы частично", – добавил он.
1 сентября 1939 года началось нападение немецких бомбардировщиков на Велюнскую больницу Всех Святых, в которой погибли 32 человека - больные и персонал. Считается, что они были первыми жертвами второй мировой войны в Польше.
Велюнь был одним из первых городов, тогда пострадавших от немецких бомб. С 1 по 14 сентября на город упало 380 бомб общим весом 46 тонн. По всем данным, в результате атаки Люфтваффе погибло от 1,2 тыс. до более 2 тыс. человек. 75% города находились в руинах.
В Велюне не было дислоцированных подразделений польской армии, постов противовоздушной обороны или военных целей. По словам историков, город бомбили для проверки техники, навыков экипажей и устрашения мирного населения.
-
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил , что Германия трусливо скрывается за юрисдикционным иммунитетом в вопросе выплат репараций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.67Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное