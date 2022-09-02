Польша требует полного запрета на въезд граждан РФ на территорию ЕС, кроме некоторых исключений

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление премьера Польши.

Он подчеркнул, что Польша – среди тех стран, которые поддерживают запрет на въезд граждан России в ЕС.

"Мы убеждены, что нужно не просто избегать чрезмерного количества поездок из России – их нужно свести к минимуму. Сейчас чрезвычайная ситуация, за нашей восточной границей – война, и агрессор должен почувствовать последствия", – заявил Матеуш Моравецкий.

По его мнению, стоит ограничиться выдачей гуманитарных виз и виз тем россиянам, явно оппонентам режима Путина.

14 августа заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил, что Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.