Польша требует полного запрета на въезд граждан РФ на территорию ЕС, кроме некоторых исключений
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава однозначно выступает за то, чтобы граждане РФ не могли путешествовать в ЕС
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление премьера Польши.
Он подчеркнул, что Польша – среди тех стран, которые поддерживают запрет на въезд граждан России в ЕС.
"Мы убеждены, что нужно не просто избегать чрезмерного количества поездок из России – их нужно свести к минимуму. Сейчас чрезвычайная ситуация, за нашей восточной границей – война, и агрессор должен почувствовать последствия", – заявил Матеуш Моравецкий.
По его мнению, стоит ограничиться выдачей гуманитарных виз и виз тем россиянам, явно оппонентам режима Путина.
- 14 августа заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил, что Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.
- 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.
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