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Польша требует полного запрета на въезд граждан РФ на территорию ЕС, кроме некоторых исключений

2 сентября, 2022 пятница
12:28
Мир Матеуш Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава однозначно выступает за то, чтобы граждане РФ не могли путешествовать в ЕС

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление премьера Польши.

Он подчеркнул, что Польша – среди тех стран, которые поддерживают запрет на въезд граждан России в ЕС.

"Мы убеждены, что нужно не просто избегать чрезмерного количества поездок из России – их нужно свести к минимуму. Сейчас чрезвычайная ситуация, за нашей восточной границей – война, и агрессор должен почувствовать последствия", – заявил Матеуш Моравецкий.

По его мнению, стоит ограничиться выдачей гуманитарных виз и виз тем россиянам, явно оппонентам режима Путина.

  • 14 августа заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил, что Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.
  • 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

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