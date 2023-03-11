Польша строит крупнейшую сухопутную армию Европы, - The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, российское вторжение в Украину заставило Польшу совершить настоящую революцию в оборонном секторе. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.

В программе модернизации планируется закупить более 1000 танков, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО.

Армию также усилят более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 самолетов FA-50.

В целом Польша разместила заказы на поставку вооружений на сумму более $117 миллиардов до 2035 года. В этом году оборонный бюджет составляет рекордные 26 миллиардов.

Численность польской армии хотят удвоить, до 300 тысяч человек.