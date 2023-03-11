Польша строит крупнейшую сухопутную армию Европы, - The Telegraph
Польские власти работают над тем, чтобы их сухопутная армия стала самой большой в Европе
Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечает издание, российское вторжение в Украину заставило Польшу совершить настоящую революцию в оборонном секторе. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.
В программе модернизации планируется закупить более 1000 танков, 600 самоходных гаубиц, 18 пусковых установок HIMARS, 288 систем РСЗО.
Армию также усилят более 1 000 боевых машин пехоты польского производства, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 самолетов FA-50.
В целом Польша разместила заказы на поставку вооружений на сумму более $117 миллиардов до 2035 года. В этом году оборонный бюджет составляет рекордные 26 миллиардов.
Численность польской армии хотят удвоить, до 300 тысяч человек.
- 9 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2А4 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное