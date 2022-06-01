Польша станет инфраструктурным хабом для экспорта зерна из Украины, - Моравецкий

Об этом в среду, 1 июня, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Польское радио".

Сегодня глава правительства принял участие в открытии временного городка контейнерных домов в Бородянке.

Премьер-министр подчеркнул, что экспорт зерна из Украины был одной из главных тем в ходе заседания Европейского совета 30-31 мая. Он добавил, что это была "тема номер два сразу после войны в Украине".

"Это несколько десятков миллионов тонн зерна, около 50 миллионов тонн зерна в год, без которых население Северной Африки и Ближнего Востока может испытывать серьезные проблемы с питанием, с обеспечением продовольствия", - отметил Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства сообщил, что Варшава будет получать финансирование от Европейского Союза, чтобы увеличить мощность и улучшить инфраструктуру. Польша будет экономическим хабом независимой Украины.

Также премьер отметил, что уже сегодня "готовится несколько соглашений между министерствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут Польше экономический импульс", и что "это соглашения относительно, например, экспорта украинского зерна".

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня важнейшим является восстановление мира в Украине.

"Мы сосредоточены на восстановлении мира, безопасности, нормальности и нормальной экономической жизни как можно скорее", – добавил он.

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