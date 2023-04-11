Об этом пишет Washington Post, подчеркивая, что в течение последнего года Польша стала ключевым оплотом в противостоянии Западу с Россией.

Кроме размещения украинских беженцев через Польшу осуществляется помощь и поставки вооружения в Украину, эта страна является активным сторонником инициатив Киева по присоединению как к НАТО, так и к Европейскому Союзу, а ее руководство критикует мягкость Западной Европы по Кремлю. Ранее другие европейские страны Польша отправила в Украину немецкие танки Leopard 2 из собственного запаса и стала первой страной, передавшей Киеву истребители.

В Польше находится постоянный военный гарнизон, созданный США вместе с НАТО и новый гигантский состав вооружений с сотнями американских танков и пехотных машин.

Если ранее традиционными "якорями" НАТО в Европе были Франция и Германия, то теперь центр тяжести передвинулся к востоку, к странам, которые когда-то находились вне железного занавеса. Именно в этом регионе "вес истории сильнее... чем на Западе, травмы свежее, а возвращение трагедии ощущается острее", приводит Washington Post слова обозревателя Le Monde Сильви Кауфманн.

По словам Петра Бураса, директора варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям, "мы были правы в отношении России, мы были правы в отношении энергетической безопасности, мы были правы, предостерегая от столь сильной зависимости от России. А нас игнорировали — и немцы, и другие. Наша правота была доказана, и теперь мы хотим это показать.

Сегодняшняя роль Польши несколько контрастирует с напряженными отношениями страны со структурами ЕС. До войны ЕС активно критиковал правое правительство Польши за реформу судебной системы и наступление на демократию, а руководители польской правящей партии ПиС делали упреки официальному Брюсселю.

Теперь поляки отмечают, что их упреки были правы, потому что, например, политика Германии с чрезмерной зависимостью от импорта российских энергоносителей, оказалась действительно вредной для Европы.

WP также приводит слова действующего премьера Польши Тадеуша Моравецкого о том, что лучшую защиту наций, культуры, социальной, экономической, политической и военной безопасности могут осуществлять именно национальные государства, а другие системы иллюзорны и утопичны. Это противоречит убеждениям его западных коллег, которые верят, что только большая интеграция - путь вперед.

Такое несовпадение позиций вряд ли будет иметь большое значение: в этом году в Польше пройдут выборы и правящая партия может измениться. Впрочем, несмотря на результат выборов, вряд ли позиция страны по отношению к Украине изменится. Путин крепко привязал Польшу к Западу, и если к власти придет либеральная оппозиция, эта связь может стать еще крепче, — резюмируют авторы материала.