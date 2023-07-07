Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг рассказал, что на саммите в Вильнюсе союзники установят более амбициозное обязательство по инвестициям в оборону: не менее 2% ВВП.

"В этом году одиннадцать стран-членов достигают или превышают этот порог. И мы ожидаем, что эта цифра существенно вырастет в следующем году", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что в 2023 году оборонные инвестиции европейских союзников и Канады вырастут на 8,3%, что больше всего за последние десятилетия.

Столтенберг напомнил, что в 2014 году, когда союзники договорились начинать повышать расходы на оборону, 2% ВВП или больше на оборону тратили всего три страны-союзницы. Весной, насколько известно, это было семь стран.

Столтенберг не назвал конкретные страны, но ориентировочные оценки расходов стран-союзниц на 2023 год есть в опубликованном документе Альянса.

Как следует из графика, абсолютным лидером расходов на оборону является Польша – с 3,9% своего ВВП. По сравнению с 2014 годом, ее расходы выросли вдвое (и она не единственная такая страна среди союзников восточного фланга НАТО). На втором месте США – с 3,49% ВВП. Первую тройку замыкает Греция с 3,1% ВВП.

Следующие восемь в списке: Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания, Словакия. Литва, похоже, больше всего нарастила расходы на оборону по сравнению с показателями 2014 года.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

7 июля Йенс Столтенберг заявил , что Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе.