Польша создала войска обороны киберпространства

Об этом пишет Polskie Radio .



"Официально создано командование компонента Войск обороны киберпространства. Это также является базой, которая дает компетенцию сделать Войско Польское устойчивым в этой очень важной сфере, а значит создать сопротивление Республики Польша нападениям", - заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.



Он подчеркнул, что кибервойска создали в День безопасного интернета.



Как пишет издание, новые войска будут гарантировать более высокий уровень безопасности в киберпространстве. Они будут проводить полный спектр мероприятий в киберпространстве – оборонные, разведывательные и активные наступательные действия.



Процесс создания войск начался в 2019 году, когда Мариуш Блащак утвердил "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства".

Напомним, ранее Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск .

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