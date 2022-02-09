Польша создала войска обороны киберпространства
Минобороны Польши создало войска обороны киберпространства, которые будут вести разведывательные, оборонительные и наступательные действия в этой области
Об этом пишет Polskie Radio .
"Официально создано командование компонента Войск обороны киберпространства. Это также является базой, которая дает компетенцию сделать Войско Польское устойчивым в этой очень важной сфере, а значит создать сопротивление Республики Польша нападениям", - заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Он подчеркнул, что кибервойска создали в День безопасного интернета.
Как пишет издание, новые войска будут гарантировать более высокий уровень безопасности в киберпространстве. Они будут проводить полный спектр мероприятий в киберпространстве – оборонные, разведывательные и активные наступательные действия.
Процесс создания войск начался в 2019 году, когда Мариуш Блащак утвердил "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства".
- Напомним, ранее Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск .
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