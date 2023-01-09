Польша создает новую пехотную дивизию, усиленную танками из Южной Кореи и США

Об этом на "Польском радио", в понедельник, 9 января, объявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

В частности, сообщается, что командование дивизии будет расположено в Цеханове в Мазовецком воеводстве. Дивизию оснастят современной техникой, прежде всего закупленными в Южной Корее гаубицами K9 и танками К2, а также американскими танками Abrams.

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"Важно максимально использовать это современное оружие, которое уже поступает в Польшу. Первые экземпляры танков K2 уже на оснащении Войска Польского. Abrams будут в этом, в 2023 году", – добавил Блащак.

Также отмечается, что создание новой дивизии является частью плана укрепления армии Польши, в частности, путем увеличения количества солдат. Ожидается, что численность Войска Польского вырастет со 164 до 300 тысяч.

21 декабря 2022 г. Украину посетил начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров.

3 января сообщалось, что Польша заказала для своей армии дополнительные 70 тысяч винтовок Grot.

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