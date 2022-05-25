Об этом информирует в телеграме Укрзализныця.

В Укрзализныци напоминают, что правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев не меняются:

воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут граждане, пересекшие границу Украины с 24 февраля, и относящиеся к следующим группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет и люди с инвалидностью.

"Посадка в поезда – по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или Сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность", – добавляют в сообщении.

Также украинцам с инвалидностью необходимо предъявить подтверждающие это документы.

Укрзализныця сменила время отправки Интерсити+ из Перемышля для удобной пересадки. Благодаря этому возвращение домой для украинцев во Вроцлаве, Катовице, Кракове и Жешуве станет более удобным.

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины". Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня).

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины". Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня). Стив Морган, уроженец Ливерпуля, поможет добраться украинским беженцам из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию.

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