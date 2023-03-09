Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29, - министр обороны Надь
Министр обороны Словакии Ярослав Надь утвердил, что в Польше согласились совместно передать ВСУ советские истребители МиГ-29, ныне словацкое правительство должно принять решение
Об этом говорится на фейсбуке министра обороны Словакии.
Он подтвердил, что Польша официально согласилась на общую передачу МиГ-29 для Украины.
"На встрече министров обороны ЕС в Швеции в среду польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на общий подход Словакии и Польши к передаче Украине избыточных истребителей МиГ-29 из обеих стран. Президент Польши также подтвердил готовность своей страны сделать это в интервью CNN", - отметил Ярослав Надь, подчеркнув, что сейчас пора правительству Словакии принять решение.
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
- На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
- А президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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