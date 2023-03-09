Об этом говорится на фейсбуке министра обороны Словакии.

Он подтвердил, что Польша официально согласилась на общую передачу МиГ-29 для Украины.

"На встрече министров обороны ЕС в Швеции в среду польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на общий подход Словакии и Польши к передаче Украине избыточных истребителей МиГ-29 из обеих стран. Президент Польши также подтвердил готовность своей страны сделать это в интервью CNN", - отметил Ярослав Надь, подчеркнув, что сейчас пора правительству Словакии принять решение.