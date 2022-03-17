Польша собирается с 2023 года отказаться от газа из РФ

Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на заявление уполномоченного польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.



Правительственный уполномоченный заверил, что государственная компания PGNiG способна заменить долю российского импорта, хотя та и значительная. Уже сейчас у PGNiG есть достаточный портфель контрактов.



Наимский напомнил, что в октябре страна должна ввести в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, а также к этому времени будет подготовлена другая инфраструктура, в том числе - сообщение с Литвой и Словакией.



По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие, не российские закупки.

"В США, которые отправляют сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам", – пояснил Наимский.



Напомним, Польша призвала ЕС отказаться от угля из России. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что санкции против агрессора должны быть жесткими, включая эмбарго на экспорт из РФ энергоносителей.