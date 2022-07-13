Польша собирает деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate для Украины

Об этом сообщает Бабель.

За первый день сбора средств было собрано более 20 тысяч злотых. Всего планируется собрать 4 млн злотых (24,7 млн грн).

"Польские дроны поступают с начала российского вторжения и собирают положительные отзывы. Надеемся, наша маленькая акция принесет пользу Украине и покажет, что мы в Польше производим дроны мирового уровня", - отмечается на сайте по сбору средств.

Напомним, байрактор Vanagas, средства на который собирали литовцы, уже прибыл в Украину.