Польша собирает деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate для Украины
Поляки планируют собрать для Украины деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate и наземную станцию управления польской компании WB Electronics
Об этом сообщает Бабель.
За первый день сбора средств было собрано более 20 тысяч злотых. Всего планируется собрать 4 млн злотых (24,7 млн грн).
"Польские дроны поступают с начала российского вторжения и собирают положительные отзывы. Надеемся, наша маленькая акция принесет пользу Украине и покажет, что мы в Польше производим дроны мирового уровня", - отмечается на сайте по сбору средств.
- Напомним, байрактор Vanagas, средства на который собирали литовцы, уже прибыл в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное