Польша сможет принять еще около миллиона беженцев

Об этом пишет The National.



С начала полномасштабного вторжения России более 2,5 миллиона человек пересекли границу с Польшей. Это сделало страну центром величайшего кризиса беженцев в Европе со Второй мировой войны. По данным издания, часть людей переехала в соседние с Польшей страны или вернулась домой. В стране остается около 1,3 миллиона украинских беженцев.



Ежедневно прибывают до 20 тысяч человек, раньше количество достигало 150 тысяч. Польские чиновники "считают, что смогут принять еще около миллиона человек. Но если цифры будут расти... это сложно предсказать, как страна приспособится к этому".



Издание сообщает, что большинство украинцев в Польше живут в частных домах, многие у родственников, которые уже жили в стране. Других размещают в переоборудованных выставочных залах или в пустых супермаркетах. По словам чиновников, в школах Польши могут учиться около 700 тысяч украинских детей.



Беженцы, прибывающие в страны Европейского Союза, могут получить разрешение на проживание сроком на 1 год в любой из 27 стран ЕС.

Напомним, 8 апреля по инициативе Global Citizen в социальных сетях стартовала международная акция со звездным составом участников для сбора денег для помощи украинским беженцам.