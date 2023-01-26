Польша сможет поставить танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель

Об этом сообщает Radio Plus со ссылкой на заявление замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Я убежден, что Польша поставит танки Leopard в Украину в течение нескольких недель", - сказал он, отвечая на вопрос, когда в Украину прибудут танки Leopard 2.

По его словам, как только украинские военные пройдут обучение, Польша будет "готова передать это оборудование украинской стороне".

Кроме того, Войцех добавил, что Польша интенсивно создает коалицию государств на танках и напомнил, что сейчас в Европе находится более 2000 Leopard.

Также на вопрос, поможет ли тяжелая техника Украине перейти в контрнаступление, политик ответил, что "приняты все действия, чтобы Украина могла победить в войне".

Замминистра подчеркнул, что согласно данным разведки, Россия планирует начать наступление на Украину и снова "нанесет удар с территории Беларуси".

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.

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