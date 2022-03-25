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Главная война с Россией Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов

Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов

25 мартa, 2022 пятница
13:56
война с Россией

Премьеры Польши, Словении и Чехии подготовили план действий, который ЕС должен выполнить для спасения Украины

Об этом сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, активных действий, предпринятых Западом в ответ на вторжение Путина в Украину явно недостаточно. Именно поэтому Моравецкий призывает к более решительным мерам, и в ближайшее время.

Совместно с премьер-министром Словении Янезом Яншой, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Ярославом Качинским, лидером партии Моравецкого "Право и справедливость" был составлен и выдвинут план спасения Украины, состоящий из 10 следующих пунктов.

  1. Отключение всех русских банков от интернациональной платежной системы SWIFT.
  2. Введение общей политики убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.
  3. Полное прекращение русской пропаганды в Европе.
  4. Запрет на все русские корабли в портах ЕС.
  5. Блокада всего автомобильного транспорта в Россию и из России.
  6. Введение санкций не только против олигархов, но и в отношении всей российской бизнес-среды.
  7. Прекращение действий виз для всех граждан России, желающих въехать в ЕС.
  8. Санкции против всех членов партии Путина "Единая Россия".
  9. Введение полного запрета на экспорт в Россию технологий, которые можно использовать для войны.
  10. Исключение России из всех интернациональных организаций.
"Мы не можем сидеть за столом с преступниками", - комментирует Моравецкий.

Кроме того, он убежден, что для восстановления мира необходимо напомнить Путину, "где красная линия, которую он не может переступить".

"То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть поводом для пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдержать. Иначе Путин пойдет только дальше", - заявляет Моравецкий.
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