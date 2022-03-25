Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов

Об этом сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



По его словам, активных действий, предпринятых Западом в ответ на вторжение Путина в Украину явно недостаточно. Именно поэтому Моравецкий призывает к более решительным мерам, и в ближайшее время.



Совместно с премьер-министром Словении Янезом Яншой, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Ярославом Качинским, лидером партии Моравецкого "Право и справедливость" был составлен и выдвинут план спасения Украины, состоящий из 10 следующих пунктов.

Отключение всех русских банков от интернациональной платежной системы SWIFT. Введение общей политики убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве. Полное прекращение русской пропаганды в Европе. Запрет на все русские корабли в портах ЕС. Блокада всего автомобильного транспорта в Россию и из России. Введение санкций не только против олигархов, но и в отношении всей российской бизнес-среды. Прекращение действий виз для всех граждан России, желающих въехать в ЕС. Санкции против всех членов партии Путина "Единая Россия". Введение полного запрета на экспорт в Россию технологий, которые можно использовать для войны. Исключение России из всех интернациональных организаций.

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"Мы не можем сидеть за столом с преступниками", - комментирует Моравецкий.Кроме того, он убежден, что для восстановления мира необходимо напомнить Путину, "где красная линия, которую он не может переступить"."То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть поводом для пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдержать. Иначе Путин пойдет только дальше", - заявляет Моравецкий.