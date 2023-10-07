Польша сближается с Венгрией, РФ усиливает информационную войну. Акценты мировых СМИ 7 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 7 октября.

Выборы в Польше – борьба демократии с популизмом

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Многие СМИ написали о Польше. Ведь на следующей неделе там состоятся выборы, результаты которых будут эхо в Европе, Украине и США. В частности, в CNN написали обширную статью об этом и отмечают , что в какой-то момент во время любой избирательной кампании, практически где угодно в демократическом мире, избиратели могут ожидать, что им скажут, что их страна оказалась на развилке, но редко когда избирательные клише были более правдивыми, чем сейчас в Польше.

Пятая по численности населения страна ЕС будет голосовать на ключевых выборах в воскресенье, 15 октября. Голосование на следующий уик-энд может привести к тому, что правящая популистская партия "Право и справедливость" (известная по польской аббревиатуре PiS) получит беспрецедентный третий срок подряд, что, по мнению ее критиков, может повлиять на силу демократических институтов страны.

"Но выборы опасно напряжены; объединена оппозиционная коалиция почти на расстоянии захвата власти, в то время как неоднозначный результат может открыть двери для ультраправых, чтобы воспользоваться этим", - пишут в CNN.

Опросы показывают, что PiS опережает Гражданскую коалицию бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, но с небольшим отрывом, свидетельствующим о том, что вряд ли какая-нибудь группа получит абсолютное большинство в Сейме – нижней палате парламента Польши. Такой результат станет двигателем переговоров после голосования, когда ведущая партия будет пытаться найти коалицию, которая позволит ей руководить.

PiS, обвиняемая в том, что она ищет мигрантов и ЛГБТК-людей, чтобы разжигать разногласия накануне выборов, неустанно пытается нарисовать Туска марионеткой Брюсселя и Берлина. Противоречивое расследование "российского влияния", которое правительство объявило в начале этого года, было подвергнуто критике в стране и за рубежом как попытка нацелиться на лидера оппозиции.

Туск пытался дать отпор, описывая свою кандидатуру как последний шанс спасти Польшу от тисков коррупции и авторитаризма.

"Дискурс достаточно истеричен – что это будет конец Польши", – сказал CNN Яцек Кухарчик, президент Исполнительного совета варшавского Института общественных дел.

Нелиберальный поворот, который Польша совершила во время восьмилетнего правления PiS, привел к тому, что страна, считавшаяся образцовой постсоветской демократией, потеряла друзей на Западе, что повысило напряженность перед голосованием на следующей неделе.

Критики правительства настаивают на том, что третий срок позволит им завершить полное подавление независимости судебной системы, свободы СМИ, демократических институтов и прав женщин и меньшинств.

"Выборы воспринимаются как последний шанс вернуть вспять процесс отката демократии демократическими средствами", – сказал Кухарчик CNN. "Беспокойство заключается в том, что если PiS останется у власти еще четыре года, они закроют пробелы в авторитарной системе, которую они строили в течение последних восьми лет".

PiS утверждала, что ее реформы необходимы для модернизации польских институтов и лишения судебной системы от лиц, назначенных во времена коммунизма. Но критики партии предполагают, что она пытается пойти по пути Венгрии, чей растущий авторитаризм так же вызвал гнев Брюсселя.

В частности, в Politico написали о сближении Польши и Венгрии. Потому что, несмотря на подписание общеевропейского соглашения о миграции, Варшава и Будапешт заявляют, что не поддержат декларацию в Гранаде.

"Встреча лидеров ЕС в Гранаде была на грани срыва в пятницу, поскольку Венгрия и Польша угрожали заблокировать окончательное заявление, которое заключает взгляды стран по миграции и будущему вступлению Украины в Европейский Союз", - пишут журналисты.

По дороге на саммит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий наметил свою решительную позицию против любых заявлений в поддержку недавно согласованного европейского миграционного соглашения – фактически уничтожив шансы на достижение консенсуса вокруг окончательного текста.

Виктор Орбан из Венгрии был еще более вспыльчивым, заявив, что Польшу и Венгрию "подтолкнули" к подписанию плана миграционной реформы ЕС в начале этой недели, но не поддержат никакую компромиссную позицию в Гранаде.

Украина все больше проигрывает информационную войну по контрнаступлению

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В The Washington Post написали статью о том, что Украина борется за формирование нарратива во время своего изнурительного контрнаступления. Журналисты отмечают, что пока украинские войска продвигаются в контрнаступление, за которым внимательно наблюдают, идет другая битва: борьба за контроль над историей и влияние на то, как мир видит войну.

После долгих споров относительно медленного прогресса и мрачных оценок перспектив Украины в течение лета украинские и западные официальные лица в последние недели сосредоточились на изменении нарратива, чтобы управлять ожиданиями и укрепить поддержку в течение зимы.

"Четыре месяца жестоких боев и значительных потерь не дали результатов, на которые надеялся Киев и его западные союзники. Несмотря на определенный прогресс Украины в прорыве плотной российской обороны, возникают опасения по поводу замороженного конфликта — и распада международной поддержки. Существует также беспокойство, что после доминирования в войне по связям с общественностью, в основном благодаря отличным навыкам президента Владимира Зеленского, бывшего актера, Украина теряет преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает обороты в своих настояниях на том, что силы Москвы побеждают", - отмечают американские журналисты.

В четверг Путин заявил, что если западные страны перестанут передавать оружие Киеву, "Украине останется жить неделю".

Контроль над нарративом имеет решающее значение для поддержки общественной поддержки борьбы Украины, которая начала колебаться в некоторых западных странах, включая дебаты в США по поводу больших расходов на Украину, которые уже повлияли на национальные избирательные кампании в Польше и Словакии.

Во время последних пресс-брифингов западные официальные лица выразили необычный уровень обеспокоенности тем, как война оценивается и отчитывается, причем обычно сдержанные брифинги отходят от своих заметок, чтобы призвать журналистов смотреть не только на развитие траншей контрнаступления, но и рассмотреть "полную картину" войны.

Но эту более полную картину журналистам все труднее проверить лично. В последние недели украинские военные ввели заметно более жесткие ограничения доступа к линии фронта, отмечают в The Washington Post.

Украина и ее европейские сторонники публично настаивают на том, что они доверяют США, несмотря на дебаты в Конгрессе, но частно они озабочены – это чувство было ощутимо на встрече европейских лидеров на этой неделе в Гранаде, Испания.

Российские пропагандисты, включая контролируемые государством СМИ и военные блоггеры, на которых усиливается давление, чтобы придерживаться линии Кремля, воспользовались моментом, чтобы усилить заявления Кремля о том, что контрнаступление провалилось и что со временем поддержка Киева ослабится.

Некоторые известные американские критики Украины, особенно Илон Маск, грубо высмеивают срочные призывы Украины о помощи.

Во многом борьба за обмен сообщениями несправедлива. Сейчас в России запрещено критиковать военных или войну. Многие независимые журналисты и оппозиционные деятели покинули страну. Некоторые были заключены в тюрьму. Даже ястребиные военные блоггеры, поддерживающие желание Путина завоевать украинскую территорию, испытали давление, чтобы воздержаться от критики военных или сосредоточения внимания на их неудачах.

Значительно большая свобода печати в Украине и на Западе означает, что Киеву и его сторонникам иногда трудно говорить одним голосом.

Многие пресс-офицеры охотно делятся историями об украинских войсках. Однако в некоторых случаях они ограничивают щекотливые темы. О количестве погибших и раненых украинцев почти речь не идет. Во многих случаях они стоят на расстоянии слышимости послушать разговор военнослужащих со СМИ.

The Washington Post пыталась получить доступ к районам вблизи линии фронта, но пресс-офицеры часто стремятся направить репортеров в районы тренировок или в войска, не участвующие в активных боевых действиях, ссылаясь на проблемы безопасности.

Россия может провести ядерные испытания впервые с 1990 года

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Также СМИ обеспокоило заявление посла России, что отзовет ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Как пишет The Guardian, в США осудили заявление посла Михаила Ульянова, заявив, что оно "безосновательно ставит под угрозу глобальные нормы" против ядерных испытаний.

Представитель России в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявил, что Москва отзовет свою ратификацию пакта, шаг, который Вашингтон осудил как угрозу "глобальной стабильности".

Хотя США подписали, но не ратифицировали договор, они придерживаются моратория на испытания взрывов ядерного оружия с 1992 года, от которого, по их словам, они не планируют отказываться.

Выступая в Сочи в четверг, президент РФ Путин несколько раз упомянул о ядерном оружии. Он сказал, что "не готов сейчас сказать, действительно ли нам нужно или не нужно проводить тесты".

Любое российское ядерное испытание станет первым с 1990 года, последним, проведённым Советским Союзом. Возобновление испытаний ядерной сверхдержавой разрушило бы одно из главных достижений в сфере нераспространения со времен холодной войны.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Путин и другие официальные российские лица часто обращали внимание на крупнейший в мире ядерный арсенал страны, пытаясь удержать другие страны от помощи Украине противостоять вторжению.