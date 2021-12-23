Польша с весны введет обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

Как сообщает RMF24, соответствующий проект распоряжения Минздрава Польши был обнародован в четверг, 23 декабря.



Согласно указу люди, работающие в медицинской сфере, работают и оказывают фармацевтические услуги, а также студенты, обучающиеся по медицинской специальности, должны быть вакцинированы от COVID-19 не позднее 1 марта 2022 года.



Прививки должны быть сделаны по базовой схеме: две или одна доза в зависимости от характеристики вакцины.



Те, кто уже вакцинировался более 6 месяцев назад, к началу весны должны привиться бустерной дозой.



Отмечается, что нововведение необходимо в связи с последующими волнами эпидемии, вызванной вирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.

В четверг, 16 декабря, Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном".