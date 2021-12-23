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Польша с весны введет обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

23 декабря, 2021 четверг
15:58
Мир

Правительство Польши планирует сделать вакцинацию от коронавируса для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года

Как сообщает RMF24, соответствующий проект распоряжения Минздрава Польши был обнародован в четверг, 23 декабря.

Согласно указу люди, работающие в медицинской сфере, работают и оказывают фармацевтические услуги, а также студенты, обучающиеся по медицинской специальности, должны быть вакцинированы от COVID-19 не позднее 1 марта 2022 года.

Прививки должны быть сделаны по базовой схеме: две или одна доза в зависимости от характеристики вакцины.

Те, кто уже вакцинировался более 6 месяцев назад, к началу весны должны привиться бустерной дозой.

Отмечается, что нововведение необходимо в связи с последующими волнами эпидемии, вызванной вирусной инфекцией COVID-19.

  • Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.
  • В четверг, 16 декабря, Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном".

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Польша
Коронавирус
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