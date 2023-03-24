Об этом информирует PAP .

Вооруженные силы Польши вместе с союзническими войсками проведут учения "Залив-2023" (Zalew-2023) 27-31 марта.

В тренировках примут участие 16 Поморская механизированная дивизия, войска территориальной обороны, инженерные войска, военно-морские силы армии Польши, а также батальонная группа Североатлантического альянса.

Представитель механизированной дивизии Магдалена Костинская рассказала, что это крупнейшие учения 2023 года при участии этого военного объединения.

В военных учениях примут участие 2,5 тысяч польских и иностранных военных, около 500 единиц техники и плавсредств.

Кроме территории вокруг Вислинской косы предусматривает привлечение военного порта в Гдыне, 22-й базы тактической авиации в Мальборке, учебного центра в Моджевине.

Главной составляющей тренировок будет переправа через Вислинскую косу подразделениями Польши и союзников НАТО при поддержке инженерных войск.

Также буду отрабатывать отражение террористической атаки с захватом заложников, разведки в районе Гданьского залива и Вислинской косы, действия в результате химического заражения территории.