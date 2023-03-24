Польша с союзниками НАТО проведет военные учения вблизи границ с российской Калининградской областью
С 27 по 31 марта Польша вместе с союзниками НАТО проведет в районе Вислинской косы, граничащей с Калининградской областью России, военные учения
Об этом информирует PAP .
Вооруженные силы Польши вместе с союзническими войсками проведут учения "Залив-2023" (Zalew-2023) 27-31 марта.
В тренировках примут участие 16 Поморская механизированная дивизия, войска территориальной обороны, инженерные войска, военно-морские силы армии Польши, а также батальонная группа Североатлантического альянса.
Представитель механизированной дивизии Магдалена Костинская рассказала, что это крупнейшие учения 2023 года при участии этого военного объединения.
В военных учениях примут участие 2,5 тысяч польских и иностранных военных, около 500 единиц техники и плавсредств.
Кроме территории вокруг Вислинской косы предусматривает привлечение военного порта в Гдыне, 22-й базы тактической авиации в Мальборке, учебного центра в Моджевине.
Главной составляющей тренировок будет переправа через Вислинскую косу подразделениями Польши и союзников НАТО при поддержке инженерных войск.
Также буду отрабатывать отражение террористической атаки с захватом заложников, разведки в районе Гданьского залива и Вислинской косы, действия в результате химического заражения территории.
- Представитель пограничной службы Польши Мирослава Александрович рассказала, что по состоянию на 23 марта вдоль Калининградской области РФ уже построено 107 километров заграждений.
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