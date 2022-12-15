Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Польша с марта 2023 года вводит изменения в условия пребывания и оказания помощи беженцам из Украины

Польша с марта 2023 года вводит изменения в условия пребывания и оказания помощи беженцам из Украины

15 декабря, 2022 четверг
04:17
Общество

Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны в Украине на территории государства, предусматривающим введение собственного участия в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат

Об этом сообщает Укринформ.

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут платить за проживание в таких местах. Изменениями предполагается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая следующего года им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время это не касается уязвимых категорий: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно. На сегодня в групповых местах временного размещения в Польше проживают около 80 тысяч граждан Украины.

Другие изменения предполагают "заморозку" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши. Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS, будет замораживаться. Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание в РП для беглецов от войны в Украине. Этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Из спецзакона удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше беглецам от войны в Украине в течение 1,5 лет, начиная с 24 февраля этого года - до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они здесь трудоустроились или открыли собственный бизнес.

Украинцы, которые спасаются от войны в Украине, теперь будут иметь только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Принятый документ также предусматривает выделение в 2023 году из Фонда помощи 2 млрд. злотых (17 млрд. грн.) на образование для украинцев в Польше. Кроме того, средства из этого фонда можно будет выделить на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

В настоящее время изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января будущего года.

Отметим, в Польше сейчас может находиться до 3,5 млн. украинцев, из которых до 1,3 млн. прибыли в страну после 24 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Польша
беженцы из Украины
Читайте также:
зима
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
білорусь солдати лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю
14 декабря, 2022 среда
В Киеве обломком беспилотника повреждено админздание и 4 дома. В регионе сбито 13 дронов-камикадзе
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
04:45
TikTok
Сенат США поддержал запрет на использование TikTok на правительственных устройствах
03:50
В Иркутской области РФ пожар на НПЗ: огнем охвачено 2,5 тыс. кв. территории
03:23
США могут передать Украине комплекты для "умных бомб", - The Washington Post
02:58
Из-за зимнего холода и атаки РФ к переезду готовятся 7% украинцев, - опрос
02:30
Госдума решила отменить наказание за преступления, совершенные "в пользу РФ" на оккупированных территориях Украины
02:03
"Провокационный шаг": в России отреагировали на возможность передачи США Украине систем Patriot
01:36
Канада возобновила санкции в отношении газовых турбин для Северного потока
01:10
Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся несколько часов
00:42
Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ, - СМИ
00:21
Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в ЕС
00:11
Сейм Польши признал Россию государством, поддерживающим терроризм
2022, среда
14 декабря
23:31
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты полуфинальных матчей, сетка плей-офф
23:07
Виктор Янукович
Недвижимость, компании, судно, произведения искусства: имущество Януковича взыскали в пользу государства
22:59
Франция победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-2022
22:34
Россия увеличила группировку в Черном море до 8 единиц. Наготове держат 8 "калибров"
22:19
Моряки-пограничники уничтожили российский дрон-камикадзе в Николаевской области
22:03
"Спорт объединяет нас": Макрон опубликовал видео с полуфинала ЧМ-2022 Франция – Марокко
22:00
Обзор
Распад РФ, Путин теряет на нефти, опасности окопной войны, пыточные детей в Херсоне. Мировые СМИ об Украине 14 декабря
21:59
Джон Кирби
США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ под эгидой ООН, - Белый дом
21:57
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
США решились передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Колонка Сергея Згурца
21:49
"Запад Украины все равно отойдет к Польше": ЦПД обнародовал подборку фейков от России за 14 декабря
21:32
Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа
21:25
Обновлено
В результате обстрела в Херсоне погибли женщина и 8-летний мальчик, еще два человека ранены
21:20
Россия обстреляла Сумщину из минометов. Зафиксированы 14 прилетов
21:11
"Уничтожает город за городом": Зеленский рассказал Европарламенту о военных преступлениях РФ и призвал увеличить усилия по спецтрибуналу
21:00
На фото Владимир Зеленский
Зеленский за достижения в 2022 году вошел в список самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg 50
20:27
"Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы": Залужный обсудил ситуацию в Украине с генералом Каволи
20:20
Украина – вторая в Европе в рейтинге открытых данных Open Data Maturity, - исследование
20:15
Эксклюзив
До весны-лета будут паузы в горячей фазе войны, но жесткий конфликт с РФ может продолжаться годами, – дипломат Чалый
20:13
Обзор
Победные новости 294-го дня войны: премия Сахарова для украинского народа, новые системы ПВО для Украины и возвращение пленных
20:07
OPINION
Восточный фланг ЕС как прототип будущей Европы
20:01
Эксклюзив
В Лисичанске взрываются дома из-за утечек газа, оккупанты не готовы к зиме, - Гайдай
19:54
СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП паспорта РФ, пропагандистскую литературу, пропуски захватчиков и сепаратистский флаг
19:53
Олаф Шольц
Путин "фундаментально просчитался" и недооценил мужество украинцев и единство Европы, – Шольц
19:46
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франция – Марокко: определились стартовые составы на полуфинал ЧМ-2022 по футболу
19:33
Роналду готов играть в "Реале" за минимальную зарплату
19:28
Совет Европы утвердил рекордный бюджет 4-летнего плана действий для Украины на 50 млн евро
19:24
Украинцы отдали в помощь ВСУ более 500 тыс. грн за отмененное пробное ЗНО
19:24
Бундестаг одобрил закупку у США истребителей F-35 за средства спецфонда, созданного после вторжения РФ в Украину
19:21
Буча
В Киевской области восстановили уже более 4,5 тыс. объектов, которые повредила Россия
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV