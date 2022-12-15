Об этом сообщает Укринформ.

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут платить за проживание в таких местах. Изменениями предполагается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая следующего года им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время это не касается уязвимых категорий: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно. На сегодня в групповых местах временного размещения в Польше проживают около 80 тысяч граждан Украины.

Другие изменения предполагают "заморозку" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши. Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS, будет замораживаться. Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Изменения закона предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (эквивалент польского документа mObywatel), как документа на легальное пребывание в РП для беглецов от войны в Украине. Этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Из спецзакона удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше беглецам от войны в Украине в течение 1,5 лет, начиная с 24 февраля этого года - до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они здесь трудоустроились или открыли собственный бизнес.

Украинцы, которые спасаются от войны в Украине, теперь будут иметь только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Принятый документ также предусматривает выделение в 2023 году из Фонда помощи 2 млрд. злотых (17 млрд. грн.) на образование для украинцев в Польше. Кроме того, средства из этого фонда можно будет выделить на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

В настоящее время изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января будущего года.

Отметим, в Польше сейчас может находиться до 3,5 млн. украинцев, из которых до 1,3 млн. прибыли в страну после 24 февраля.

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