Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши и уполномоченный польского правительства по делам беженцев Павел Шефернакер , пишет Rzeczpospolita.

Шефернакер отметил, что польское правительство с 1 июля прекратит выплаты по 40 злотых в день (около 276 грн) на питание и проживание украинских беженцев.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал Шефернакер.

Однако он добавил, что будут и исключения – для некоторых беженцев льготы будут расширены, а именно – для инвалидов, беременных женщин или многодетных.

Польское правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины сначала гарантировало льготу на первые 60 дней, а месяц назад продлило ее еще на 60 дней, но дальше продолжать уже не будет.

"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых на каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальной помощи", - пояснил замминистра.

Напомним, Украина и Польша будут сотрудничать в области национальной памяти.

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