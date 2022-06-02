Польша с июля прекратит выплату помощи украинским беженцам
Польша продолжит выплачивать помощь украинским беженцам в 40 злотых в день до 1 июля
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши и уполномоченный польского правительства по делам беженцев Павел Шефернакер , пишет Rzeczpospolita.
Шефернакер отметил, что польское правительство с 1 июля прекратит выплаты по 40 злотых в день (около 276 грн) на питание и проживание украинских беженцев.
"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал Шефернакер.
Однако он добавил, что будут и исключения – для некоторых беженцев льготы будут расширены, а именно – для инвалидов, беременных женщин или многодетных.
Польское правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины сначала гарантировало льготу на первые 60 дней, а месяц назад продлило ее еще на 60 дней, но дальше продолжать уже не будет.
"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых на каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальной помощи", - пояснил замминистра.
- Напомним, Украина и Польша будут сотрудничать в области национальной памяти.
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