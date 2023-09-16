Польша с 17 сентября запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами

Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский, пишет Niezalezna.

"Российские грузовики уже подпадали под этот запрет. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не заедет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что запрет касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных. Независимо от того, кто управляет автомобилем или является его владельцем - россиянин или иностранный гражданин.

Он добавил, что это еще один элемент санкций, введенных против России и ее граждан в связи с войной в Украине, а также из-за того, что Россия сегодня представляет угрозу международной безопасности.

Что известно о запрете на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10:00 Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.

15 сентября Финляндия анонсировала поддержку санкций ЕС в отношении России о запрете въезда российских легковых машин. Цель этого шага – не допустить обхода санкций.