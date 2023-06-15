Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Только что говорил с Президентом Польши Анджеем Дудой - часовой разговор, прежде всего тематика безопасности. Ситуация на поле боя сейчас, оружие для наших воинов, снаряды. Поблагодарил за выполнение предыдущих оборонных договоренностей. Конечно, в каждом разговоре уделяем значительное внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира и не только для нас. И всегда результативно", - сказал Зеленский.

По словам президента, Киев и Варшава вместе нарабатывают позиции к саммиту НАТО в Вильнюсе по присоединению Украины к Альянсу.

"Польша вполне реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО. И это объективная потребность. Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО все еще боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", - сказал Зеленский.

Ранее Дуда в интервью с издателем The Wall Street Journal Альмаром Латуром назвал поддержку Украины обязанностью Запада. Кроме того, он заявил, что из-за помощи Украине во время полномасштабной российской агрессии Польша стала врагом номер один для России.

На встрече с лидерами Германии и Франции Дуда призвал страны НАТО оперативно принять Украину в Альянс.