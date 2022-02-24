Польша разворачивает пункты приема беженцев из Украины

Об этом сообщает gazetaprawna.pl .



В ближайшие часы в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, рядом с польско-украинской границей, будет создано восемь пунктов приема беженцев из Украины, сообщил в четверг утром заместитель главы МВД Павел Босернакер.



По его словам, правительство подготовило сценарий по плану антикризисного урегулирования.



"В ближайшие часы будут созданы пункты приема в Люблинском воеводстве и в Подкарпатском, на польско-украинской границе", - сказал он.



Пункты предоставят еду, медицинскую помощь и информацию для беженцев.



Боссернакер отметил, что часть украинцев будет искать безопасное место среди соотечественников, уже легально находящихся в Польше, а для части Польша будет транзитной страной в США или Западную Европу.



Замминистра пояснил, что это временные пункты. Как он подчеркнул, если после прохождения этого пункта беженец с войны нуждается в поддержке Республики Польша, такая поддержка ему также будет предоставлена. По словам замминистра, правительство подготовило места, куда можно переместить таких людей.



В результате полномасштабной войны из Украины может сбежать до 5 миллионов человек.



ЕМы готовы помочь нашим соседям найти место в Польше. В зависимости от того, что потребуется, мы будем реализовывать следующие этапы плана антикризисного управления, - подчеркнул заместитель главы МВД и администрации.



По его словам, также подготовлен план медицинской безопасности на случай поступления раненых из Украины.



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