Польша разворачивает пункты приема беженцев из Украины
Пункты приема будут созданы на польско-украинской границе в Люблинском и Подкарпатском воеводствах
Об этом сообщает gazetaprawna.pl .
В ближайшие часы в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, рядом с польско-украинской границей, будет создано восемь пунктов приема беженцев из Украины, сообщил в четверг утром заместитель главы МВД Павел Босернакер.
По его словам, правительство подготовило сценарий по плану антикризисного урегулирования.
"В ближайшие часы будут созданы пункты приема в Люблинском воеводстве и в Подкарпатском, на польско-украинской границе", - сказал он.
Пункты предоставят еду, медицинскую помощь и информацию для беженцев.
Боссернакер отметил, что часть украинцев будет искать безопасное место среди соотечественников, уже легально находящихся в Польше, а для части Польша будет транзитной страной в США или Западную Европу.
Замминистра пояснил, что это временные пункты. Как он подчеркнул, если после прохождения этого пункта беженец с войны нуждается в поддержке Республики Польша, такая поддержка ему также будет предоставлена. По словам замминистра, правительство подготовило места, куда можно переместить таких людей.
В результате полномасштабной войны из Украины может сбежать до 5 миллионов человек.
ЕМы готовы помочь нашим соседям найти место в Польше. В зависимости от того, что потребуется, мы будем реализовывать следующие этапы плана антикризисного управления, - подчеркнул заместитель главы МВД и администрации.
По его словам, также подготовлен план медицинской безопасности на случай поступления раненых из Украины.
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