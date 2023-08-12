Польша развернула военно-оперативную группу на границе с Беларусью
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу, 12 августа, заявил о начале операции RENGAW: на белорусской границе развернута польская военно-оперативная группа
Соответствующее сообщение появилось на сайте минобороны Польши.
Задачей военно-оперативной группы будет подготовка солдат в полевых условиях и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе. Группа носит обучающий и оборонительный характер.
По словам Блащака, польская армия находится в процессе оснащения современным оружием и техникой. Это доказывает "силу польской армии - силу, имеющую характер сдерживания агрессора".
"Нет никаких сомнений, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем и что учения на польской границе преследуют цель дестабилизировать нашу страну. Но я убежден, что эта акция не будет иметь успеха, благодаря службе польской армии и укреплению границы", - подчеркнул Блащак.
- 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.
- 7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.
- 8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. 10 августа он сообщил, что Польша планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч.
- В министерстве обороны Британии считают, что Россия почти наверняка заинтересована в том, чтобы представить белорусские силы как противостоящие НАТО. Именно поэтому Беларусь начала военные учения на границе с Литвой и Польшей.
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