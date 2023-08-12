Соответствующее сообщение появилось на сайте минобороны Польши.

Задачей военно-оперативной группы будет подготовка солдат в полевых условиях и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе. Группа носит обучающий и оборонительный характер.

По словам Блащака, польская армия находится в процессе оснащения современным оружием и техникой. Это доказывает "силу польской армии - силу, имеющую характер сдерживания агрессора".

"Нет никаких сомнений, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем и что учения на польской границе преследуют цель дестабилизировать нашу страну. Но я убежден, что эта акция не будет иметь успеха, благодаря службе польской армии и укреплению границы", - подчеркнул Блащак.