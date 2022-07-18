Польша разрешит украинцам не платить двойные налоги
Украинские беженцы в Польше, продолжающие работать дистанционно на украинские компании, смогут избежать двойного налогообложения с этих доходов
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо польского министерства финансов.
Согласно ему, Польша позволит украинским беженцам не платить налоги с доходов, полученных ими в Украине.
Риск двойного налогообложения возникает для тех, кто находится в странах ЕС более 183 дней – с тех пор граждане иностранных стран согласно правилам получают статус налогового резидента страны, где они находятся, и вынуждены платить там налоги со всех своих доходов.
Польский минфин направил письмо с разъяснениями в ответ на запрос Офиса эффективного регулирования. Аналогичные запросы Офис направил в ряд других стран ЕС, но ответ дала только Польша.
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