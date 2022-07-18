Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо польского министерства финансов.

Согласно ему, Польша позволит украинским беженцам не платить налоги с доходов, полученных ими в Украине.

Риск двойного налогообложения возникает для тех, кто находится в странах ЕС более 183 дней – с тех пор граждане иностранных стран согласно правилам получают статус налогового резидента страны, где они находятся, и вынуждены платить там налоги со всех своих доходов.

Польский минфин направил письмо с разъяснениями в ответ на запрос Офиса эффективного регулирования. Аналогичные запросы Офис направил в ряд других стран ЕС, но ответ дала только Польша.

Верховная рада запретила на период войны принудительно взыскивать с людей долги за коммунальные услуги.

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