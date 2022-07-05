Польша разрешила продавать подсанкционные российские компании
Польша законодательно разрешила вводить временные администрации в подсанкционные российские компании и продавать их
Об этом пишет Европейская правда .
Польша приняла поправки к закону о санкциях и разрешила назначать временное управление в попавших под ограничения компаниях и при необходимости продавать их.
Таким образом Польша сможет назначать временное управление в подсанкционные российские компании. Сотрудники таких компаний будут получать государственные выплаты через специальный фонд гарантирования.
Временные администрации должны либо продавать эти компании, либо передавать их в управление польского госказначейства.
- Напомним, британские власти внесли в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один новостной сайт.
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