Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик на "Польском радио" .

Он заявил, что Польша выступает за расширение санкций ЕС по приостановлению соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ.

"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - сказал он.

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Петр Вавжик добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", – добавил он.

Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ, а получить их могут только россияне, которые по работе вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с "картой поляка" и члены семей граждан Польши и других стран ЕС

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

В тот же день Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и беларусов.

12 августа Евгений Криштафович, правозащитник и политолог из Эстонии, отметил , что, вероятно, через неделю граждане РФ уже не смогут ездить по шенгенским визам, которые были выданы Эстонией.

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