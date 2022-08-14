Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз
Республика Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик на "Польском радио" .
Он заявил, что Польша выступает за расширение санкций ЕС по приостановлению соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ.
"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - сказал он.
Читайте также : "Это война Путина": Шольц выступил против общего запрета въезда россиянам в ЕС
Петр Вавжик добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и отметил, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.
"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", – добавил он.
Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ, а получить их могут только россияне, которые по работе вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с "картой поляка" и члены семей граждан Польши и других стран ЕС
- 11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- В тот же день Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и беларусов.
- 12 августа Евгений Криштафович, правозащитник и политолог из Эстонии, отметил , что, вероятно, через неделю граждане РФ уже не смогут ездить по шенгенским визам, которые были выданы Эстонией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное