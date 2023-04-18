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Польша разблокирует транзит украинской агропродукции в ночь на 21 апреля

18 апреля, 2023 вторник
20:51
Экономика

В ночь на пятницу, 21 апреля, Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в порты Европы, проходящий по территории страны

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили вице-премьер Украины Юлия Свириденко, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус и министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, пишет Укринформ.

"В результате наших переговоров, которые длились два дня, мы решили, что транзит украинских товаров через Польшу будет разблокирован с четверга на пятницу", - сказала Свириденко.

В то же время запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на польский рынок все еще актуален.

Телус рассказал, что некоторое время поезда через территорию Польши будут идти под конвоем соответствующих польских служб, будет введен механизм SENT (система электронного контроля за транспортом), а все вагоны будут пломбироваться и оборудоваться GPS-датчиками. Министр отметил, что это необходимо, чтобы украинское зерно не оставалось в Польше, а ехало в "третьи страны".

"Мы продолжаем запрет на ввоз товаров в Польшу и даем возможность перевозить товар в четыре польских порта и в другие европейские страны", - отметил Буда.

Он также выразил надежду, что в случае нарушения перевозчиками или трейдерами установленных правил транзита, украинская сторона будет лишать их лицензий. В Польше нарушители будут выплачивать штрафы.

  • В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
Мир
Польша
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