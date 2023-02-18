Польша рассматривает возможность передачи Украине МиГ-29 и готова к коалиции по F-16, – Дуда
Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет
Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью "Укринформу".
В частности, Дуда заявил, что подготовка пилота F-16 является долговременным процессом: "Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения".
На МиГ-29 или Су украинские пилоты "готовы летать практически сразу".
"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил Дуда.
По его словам, в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны".
Он сообщил, что сейчас в Польше ожидают самолеты F-35 и FA-50, закупленные у США и Южной Кореи.
"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", - добавил президент Польши.
- Напомним, еще в марте прошлого года Польша была готова передать свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина. В то же время, просила США предоставить ей самолеты на замену, однако в Вашингтоне эту идею отвергли.
- В сентябре Польша заключила контракт о закупке вместо советских истребителей Су и МиГ 48 корейских FA-50.
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