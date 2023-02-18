Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью "Укринформу".

В частности, Дуда заявил, что подготовка пилота F-16 является долговременным процессом: "Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения".

На МиГ-29 или Су украинские пилоты "готовы летать практически сразу".

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил Дуда.

По его словам, в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны".

Он сообщил, что сейчас в Польше ожидают самолеты F-35 и FA-50, закупленные у США и Южной Кореи.

"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", - добавил президент Польши.