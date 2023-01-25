Польша рассчитывает на строжайший десятый пакет санкций ЕС против РФ
Польша надеется, что десятый пакет санкций ЕС против РФ будет "как можно строже и жестче предыдущих", поскольку "постоянно появляются новые способы обхода санкций"
Об этом сообщает PAP со ссылкой на замглавы МИД Польши Павела Яблонского.
"Польша надеется на самый строгий и жесткий из возможных десятый пакет санкций ЕС против России. В Брюсселе также ведутся переговоры о расширении санкций на субъектов, причастных к их обходу", - заявил он.
По его словам, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше областей и сфер, после чего выяснилось, что "постоянно появляются новые способы обхода санкций".
"Сегодня мы сосредотачиваемся на том, чтобы запечатать этот процесс, то есть, чтобы любой субъект, участвующий в обходе санкций (...) также подпадал под эти санкции. Это то направление, в котором мы сейчас двигаемся, это то, что сейчас обсуждается в Брюсселе", - сказал он.
Яблонский оценил, что всегда существуют некоторые группы интересов, которые пытаются размыть, ослабить санкции, чтобы продолжать зарабатывать деньги на бизнесе, связанном с Россией. Он добавил, что при формировании пакетов санкций всегда есть определенный компромисс в конце процесса.
Ранее постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош заявил, что работа в Брюсселе над 10-м пакетом санкций ЕС против России и еще одним против Беларуси замедлилась. Европейская комиссия до сих пор не предложила новых ограничений.
- 20 января СМИ сообщили, что страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.49Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное