Польша рассчитывает на строжайший десятый пакет санкций ЕС против РФ

Об этом сообщает PAP со ссылкой на замглавы МИД Польши Павела Яблонского.

"Польша надеется на самый строгий и жесткий из возможных десятый пакет санкций ЕС против России. В Брюсселе также ведутся переговоры о расширении санкций на субъектов, причастных к их обходу", - заявил он.

По его словам, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше областей и сфер, после чего выяснилось, что "постоянно появляются новые способы обхода санкций".

"Сегодня мы сосредотачиваемся на том, чтобы запечатать этот процесс, то есть, чтобы любой субъект, участвующий в обходе санкций (...) также подпадал под эти санкции. Это то направление, в котором мы сейчас двигаемся, это то, что сейчас обсуждается в Брюсселе", - сказал он.

Яблонский оценил, что всегда существуют некоторые группы интересов, которые пытаются размыть, ослабить санкции, чтобы продолжать зарабатывать деньги на бизнесе, связанном с Россией. Он добавил, что при формировании пакетов санкций всегда есть определенный компромисс в конце процесса.

Ранее постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош заявил, что работа в Брюсселе над 10-м пакетом санкций ЕС против России и еще одним против Беларуси замедлилась. Европейская комиссия до сих пор не предложила новых ограничений.

20 января СМИ сообщили, что страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

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