Об этом пишет Der Tagesspiegel.

"Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо уже поступило в Берлин.

"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - пояснили журналисты.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, полученных Бундесвером от Национальной народной армии ГДР. Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Севера в конце марта заявил, что польские ВВС сейчас имеют около десятка таких.