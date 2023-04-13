Польша просит у Германии разрешения передать Украине самолеты МиГ-29 из старых запасов ГДР
Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29, которые Варшава получила из старых запасов ГДР
Об этом пишет Der Tagesspiegel.
"Польша обратилась в Федеральное правительство Германии с просьбой о предоставлении разрешения на поставку Украине боевых самолетов советского образца", - говорится в сообщении.
Соответствующее письмо уже поступило в Берлин.
"Речь идет о реактивных самолетах типа МиГ-29 из старых запасов Немецкой Демократической Республики, которые Германия передала Польше и на передачу которых Берлин должен согласиться", - пояснили журналисты.
В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, полученных Бундесвером от Национальной народной армии ГДР. Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Севера в конце марта заявил, что польские ВВС сейчас имеют около десятка таких.
- Ранее Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 . Также первые четыре самолета передала Польша.
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