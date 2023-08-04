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Польша просит у ЕС €1 млрд инвестиций за увеличение транзита зерна из Украины, - СМИ

4 августа, 2023 пятница
15:41
Экономика

Польша представила ЕС расчет инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки

Об этом сообщает агентство PAP.

По информации агентства, ознакомившегося с документами, общий объем необходимых для инфраструктуры инвестиций оценивается примерно в один миллиард евро.

Согласно документам, на расширение пограничных терминалов для больших грузовиков (Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Руська, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо около 500 млн. евро, и Польша рассматривает эти инвестиции как приоритетные.

Кроме того, отмечается, что остальные 500 млн. евро должны пойти также на модернизацию железнодорожных пунктов пересечения границы Польши с Украиной, строительство грузовых терминалов и развитие инфраструктуры для контроля грузовых перевозок на границе.

По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, "за 1,5 года Польша хочет увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку".

"Но для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы в Еврокомиссию по увеличению пропускной способности инфраструктуры", – подчеркнул он.

Он также добавил, что Польша продолжает поддерживать все меры, направленные на улучшение функционирования коридоров солидарности для вывоза украинской агропродукции.

  • 4 августа сообщалось, что сообщение минобороны РФ об атаке на порт Новороссийска сразу привело к повышению цен на пшеницу, которые накануне снизились до двухмесячных минимумов.
Мир
Украина
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