Об этом сообщает агентство PAP.

По информации агентства, ознакомившегося с документами, общий объем необходимых для инфраструктуры инвестиций оценивается примерно в один миллиард евро.

Согласно документам, на расширение пограничных терминалов для больших грузовиков (Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Руська, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо около 500 млн. евро, и Польша рассматривает эти инвестиции как приоритетные.

Кроме того, отмечается, что остальные 500 млн. евро должны пойти также на модернизацию железнодорожных пунктов пересечения границы Польши с Украиной, строительство грузовых терминалов и развитие инфраструктуры для контроля грузовых перевозок на границе.

По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, "за 1,5 года Польша хочет увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку".

"Но для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы в Еврокомиссию по увеличению пропускной способности инфраструктуры", – подчеркнул он.

Он также добавил, что Польша продолжает поддерживать все меры, направленные на улучшение функционирования коридоров солидарности для вывоза украинской агропродукции.