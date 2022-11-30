Польша проиграла Аргентине и едва не потеряла место в плей-офф ЧМ-2022
В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Польши уступила команде Аргентины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Центральный матч дня проходил в Дохе и закончился со счетом 2:0 в пользу Аргентины. Голы в ворота Польщі забили Хулиан Альварес и Алексис Макаллистер.
Забить мог и Лионель Месси, но легенда сборной Аргентины не реализовал пенальти на 39-й минуте. Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны выиграл одиннадцатиметровую дуэль.
После 3-х матчей победу в группе С одержала команда Аргентины, набравшая 6 очков. Со второго места в плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Польши, у них 4 балла.
Четыре очка также набрала Мексика, но по дополнительным показателям они уступили полякам.
Последняя позиция и 3 балла в Саудовской Аравии.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа C
30 ноября
Польша – Аргентина 0:2
Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 67
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