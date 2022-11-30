Об этом сообщает Еспресо.TV.

Центральный матч дня проходил в Дохе и закончился со счетом 2:0 в пользу Аргентины. Голы в ворота Польщі забили Хулиан Альварес и Алексис Макаллистер.

Забить мог и Лионель Месси, но легенда сборной Аргентины не реализовал пенальти на 39-й минуте. Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны выиграл одиннадцатиметровую дуэль.

После 3-х матчей победу в группе С одержала команда Аргентины, набравшая 6 очков. Со второго места в плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Польши, у них 4 балла.

Четыре очка также набрала Мексика, но по дополнительным показателям они уступили полякам.

Последняя позиция и 3 балла в Саудовской Аравии.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа C

30 ноября

Польша – Аргентина 0:2

Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 67

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