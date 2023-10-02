Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий в Киеве, хотя приглашение получила одной из первых, - посол

Об этом сказал в интервью TVN24 посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Отвечая на вопрос, почему на мероприятии не было представителей Польши, посол сказал, что "это вопрос к польской стороне, потому что Польша была одной из первых, кого пригласили на мероприятие".

"Мы пригласили всех из дружественных нам стран, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ожидали участия польской стороны", – добавил он.

По словам дипломата, участвовать или нет – "это суверенное решение каждой страны".

"Мы пошлем приглашение, а государство уже будет решать, принимать это приглашение или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в том, что Польши там нет", - сказал Зварыч.