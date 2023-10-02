Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий в Киеве, хотя приглашение получила одной из первых, - посол

Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий в Киеве, хотя приглашение получила одной из первых, - посол

2 октября, 2023 понедельник
15:10
Украина

Польши не было на Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве 29 сентября. При этом приглашение Варшава получила одной из первых, как дружественная страна

Об этом сказал в интервью TVN24 посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Отвечая на вопрос, почему на мероприятии не было представителей Польши, посол сказал, что "это вопрос к польской стороне, потому что Польша была одной из первых, кого пригласили на мероприятие".

"Мы пригласили всех из дружественных нам стран, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ожидали участия польской стороны", – добавил он.

По словам дипломата, участвовать или нет – "это суверенное решение каждой страны".

"Мы пошлем приглашение, а государство уже будет решать, принимать это приглашение или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в том, что Польши там нет", - сказал Зварыч.

  • В день проведения Международного форума 29 сентября президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.
Новости
Польша
Читайте также:
танки Абрамс
1 октября, 2023 воскресенье
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
30 сентября, 2023 суббота
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.87
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
15:30
"Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка
15:25
OPINION
Идея софийности может объединить украинцев
15:16
Эксклюзив
Эксперт Совета внешней политики объяснил, какие последствия следует ожидать от визита глав МИД стран ЕС в Киев
15:11
Новости компаний
Ferrexpo помогла Херсонщине ликвидировать последствия оккупации и теракта
15:10
заморозки
Солнце, дождь и заморозки: какой будет погода в Украине в начале октября
15:01
коррупция
Впервые в Украине обличителю коррупции выплатят вознаграждение – более 13 млн грн
14:38
В новом просветительском ролике по поводу мифов пропаганды РФ рассказали о пути Украины к независимости
14:28
Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе
14:27
Платформа "Ковчег Украина" создала виртуальную галерею с картинами отечественных художников
14:05
В Украине только каждый 50-й случай психических расстройств диагностирован, - Минздрав
14:05
В сентябре в Киеве зафиксировали три температурных рекорда
14:05
Обновлено
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
13:42
Дональд Трамп
В США стартует судебный процесс по делу обвинения Трампа в мошенничестве
13:40
Евросоюз скоро расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии
13:34
Падение путепровода на Шулявке в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции
13:30
Умер народный артист Украины Андрей Верес
13:22
За разработку вакцины против COVID-19: Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине
13:02
Новые видеокамеры и РЭБ: оккупанты пытаются помешать подполью передавать данные Силам обороны
12:55
В Киеве с 24 этажа упали девушка и парень, они погибли на месте
12:41
Эксклюзив
"Это неправда": экономист Несходовский развеял слухи о требовании МВФ ликвидировать ФЛП в Украине
12:31
Обзор
Выборы в Польше: чего ждать Украине
12:26
Игнат спрогнозировал увеличение количества дроновых атак по Украине и уменьшение ракетных атак
12:25
"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что может спасти Путина и почему Украина должна усилить мобилизацию
12:25
Помогал россиянам устанавливать мины в Харьковской области: СБУ задержала рецидивиста
12:20
Стоимость нефти Brent снизилась до $92,3 за баррель после скачков предыдущей недели
11:58
В Украине обесточены более 400 населенных пунктов в 7 областях: ситуация в энергосистеме
11:52
Российские атаки на южные порты у границ Румынии - это военные преступления, - глава МИД Одобеску
11:40
Обновлено
Россия атаковала Херсонщину: ранены 8 человек, среди них - дети
11:29
"Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась": Кулеба об отсутствии решения Конгресса о помощи Украине
11:00
Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве СБУ задержала агента ФСБ
10:41
В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза
10:39
Болгария запретит въезд легковых автомобилей с российскими номерами: решение должны быть приняты до конца суток
10:37
В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка
10:35
Обзор
Киев умаляет отсутствие помощи США, Запад обеспокоен победой симпатика Кремля в Словакии, Британия не будет отправлять военных в Украину. Акценты мировых СМИ 2 октября
10:20
В Сенат США внесли законопроект, запрещающий безопасность Азербайджана
10:15
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец рассказал, что повлияет на изменения динамического паритета на поле боя
10:13
Обновлено
В Харькове раздались взрывы: россияне ударили ракетами С-300 из Белгорода
10:04
OPINION
Виталий Портников
Помощь США Украине: российско-украинская война становится не просто темой американской политики, но и предвыборным сюжетом. Колонка Виталия Портникова
09:51
"Это не разведка, а направленные удары": в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку РФ
09:36
Инфографика
Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар и евро в банках
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV