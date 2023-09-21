Польша продолжает передавать Украине оружие, - депутат Княжицкий

О поставках оружия, а также реакциях польской стороны на ситуацию вокруг поставок зерна, "черного лебедя" для Путина и прогнозы окончания войны он рассказал в интервью польской радиостанции RMF FM .

Польша, безусловно, продолжает передавать оружие в Украину. Польша же получает другое оружие от западных стран, союзников и деньги. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться, – заверил Николай Княжицкий. Отвечая на вопрос журналиста Томаша Веринского о нынешнем напряжении в польско-украинских отношениях, он сказал, что считает, что наши страны вместе найдут выход из этого кризиса.

О последних заявлениях Дуды и Зеленского

Анджей Дуда, комментируя спор о зерне, во вторник заявил, что "Украина ведет себя как утопающая, которая хватается за все; помогая ей, мы имеем право защитить себя от того, чтобы нам нанесли вред". В свою очередь, Владимир Зеленский во время выступления в ООН отметил, что "тревожно, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, играют солидарность в политическом театре, делая триллер с зерном". И добавил, что действительно они помогают создать сцену для московского актера, добавил Зеленский.

"Я думаю, что слова Дуды и Зеленского – это пик псевдоконфликта за зерно и будет деэскалация этого конфликта. Украинцы не думают так, как Зеленский", – прокомментировал Княжицкий. "Поляки – наши друзья. 90% украинцев благодарны полякам", - добавил он и подчеркнул, что важно деэскалировать зерновой конфликт, чтобы дружба между нашими странами и правительствами продолжалась независимо от результатов выборов в Польше.

"Я считаю, что такой категорический стиль – это не тот стиль, который должен применяться в отношениях с нашими союзниками, включая поляков, – прокомментировал Николай Княжицкий выступление президента Зеленского в ООН в Нью-Йорке. Мы должны быть благодарны своим друзьям. Но мы должны думать и о собственных интересах, об интересах украинской экономики.Украинские политики – как при власти, так и в оппозиции – понимают, что наша перспектива только в хорошем сотрудничестве с польскими политиками ради нашей евроинтеграции.Кто ее поддержит? были нашими адвокатами в НАТО и ЕС. И я надеюсь, что так и будет», – сказал Княжицкий.

Украинский депутат опроверг слухи о том, что за польско-украинским спором стоит Германия. По его словам, это часть избирательной кампании: Берлин не имеет достаточного влияния на Киев, чтобы приказать Зеленскому что-либо делать.

Княжицкий также прокомментировал украинские заявления о введении эмбарго на товары из Польши: "Надеюсь, этого не произойдет. Это было бы большой украинской ошибкой".

Украинский политик подчеркнул, что Украина хочет очень хороших отношений с Польшей. Мы все понимаем, что Россия в разных странах делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы все думаем о том, что будет после выборов – у нас есть венгры абсолютно пророссийские, мы не знаем, что будет с выборами в Словакии – насколько сильны пророссийские силы "Поэтому наша дружба с Польшей так важна, потому что я вижу, что независимо от того, выиграет ли нынешняя власть, выиграет ли оппозиция, обе заинтересованы в развитии польско-украинских отношений", - сказал Княжицкий.

Об украинском контрнаступлении

В разговоре также затронули тему украинского контрнаступления и российские удары по объектам в Украине. Депутат Верховной Рады Украины заявил, что в настоящее время его стране требуется больше систем ПВО и авиации.

Княжицкий добавил, что первые истребители прилетят в Украину из Франции: "Вчера сказали, что это будет быстро, и первыми получившимися мы самолетами будут Миражи. Украинские военные уже тренируются на F-16, поэтому я думаю, что первый F-16 мы получим в начале следующего года.

Политик также опроверг обвинения в том, что украинское контрнаступление происходит не по ожиданиям западных союзников Украины. "Контрнаступление достигает успехов, но не так быстро, как все думали. Это может быть как под Харьковом, где шли бои, а затем за один день была уничтожена вся российская материально-техническая база, а россияне отступили. Это может быть так сейчас в Запорожской и Донецкой областях", - утверждает Княжицкий.

"Каждый из нас ждет черного лебедя, который прилетит к Путину. Я верю, что это будет украинская армия. Эта война может продолжаться до выборов в США. Возможно, в следующем году будут какие-нибудь переговоры с участием наших международных партнеров", - добавил украинский политик.

Польско-украинский спор вокруг зернового вопроса максимально обострился в последние дни.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины по поводу польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт. Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

Также 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что страна больше не передает оружие для Украины.

21 сентября министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что его страна готова проводить переговоры с Украиной по агропродукции.