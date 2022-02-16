Польша продолжает готовиться к наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ
Польское правительство продолжает готовиться к потенциальному наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ об отводе войск от украинской границы
Об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Война может спровоцировать выход из Украины. Надо быть готовыми к худшему", - заявил Моравецкий.
По его словам, в ближайшие дни в Польше будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, а также мест в образовательных учреждениях для потенциальных беженцев.
Моравецкий добавил, что на востоке будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.
"Мы уже давно ведем подготовку тихо и без огласки, чтобы не нагнетать лишние эмоции" - отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .
- В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО заявили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.34
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное