Польша продолжает готовиться к наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ

Об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.



"Война может спровоцировать выход из Украины. Надо быть готовыми к худшему", - заявил Моравецкий.



По его словам, в ближайшие дни в Польше будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, а также мест в образовательных учреждениях для потенциальных беженцев.



Моравецкий добавил, что на востоке будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.



"Мы уже давно ведем подготовку тихо и без огласки, чтобы не нагнетать лишние эмоции" - отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.

Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций .

В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

В НАТО заявили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ.