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Польша призывает украинских беженцев искать работу

31 мартa, 2022 четверг
16:58
беженцы из Украины Польша ЕС

Правительство Польши призывает вынужденно переселенных людей из Украины искать работу, особенно в области здравоохранения и образования

Об этом пишет ABC News.

Недавно в Польше приняли законодательство, разрешающее беженцам из Украины получать идентификационные номера, которые дают им право на бесплатное медицинское обслуживание, образование, социальные выплаты и право на работу в течение 18 месяцев.

Чтобы усилить стремление к занятости, мэр Рафал Тжасковский и заммэра Рената Казновская встретились в четверг с директором больницы и некоторыми украинскими и польскими сотрудниками.

Казновская отметила, что трудоустройство и профессиональная деятельность является лучшим способом интеграции беженцев из Украины в польское общество.

В Варшаве беженцы подали около 700 заявлений и около 100 были приняты на работу в медицинские центры и школы.

Директор больницы Дорота Гальчинская-Зых отметила, что новые работники имеют ценные навыки, и что речь не была помехой.

Также нужны воспитатели, чтобы помочь детям-беженцам приспособиться к новой школьной среде, где уроки преподаются на польском языке и обучающая программа отличается от украинского.

По данным издания, 570 000 беженцев добрались до Варшавы. И около 300 тысяч пока остаются в столице, сказал Тжасковский.

  • Напомним, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы до конца 2022 года отказаться от нефти из РФ.
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