Польша призывает украинских беженцев искать работу
Правительство Польши призывает вынужденно переселенных людей из Украины искать работу, особенно в области здравоохранения и образования
Об этом пишет ABC News.
Недавно в Польше приняли законодательство, разрешающее беженцам из Украины получать идентификационные номера, которые дают им право на бесплатное медицинское обслуживание, образование, социальные выплаты и право на работу в течение 18 месяцев.
Чтобы усилить стремление к занятости, мэр Рафал Тжасковский и заммэра Рената Казновская встретились в четверг с директором больницы и некоторыми украинскими и польскими сотрудниками.
Казновская отметила, что трудоустройство и профессиональная деятельность является лучшим способом интеграции беженцев из Украины в польское общество.
В Варшаве беженцы подали около 700 заявлений и около 100 были приняты на работу в медицинские центры и школы.
Директор больницы Дорота Гальчинская-Зых отметила, что новые работники имеют ценные навыки, и что речь не была помехой.
Также нужны воспитатели, чтобы помочь детям-беженцам приспособиться к новой школьной среде, где уроки преподаются на польском языке и обучающая программа отличается от украинского.
По данным издания, 570 000 беженцев добрались до Варшавы. И около 300 тысяч пока остаются в столице, сказал Тжасковский.
- Напомним, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы до конца 2022 года отказаться от нефти из РФ.
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