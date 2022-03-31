Польша призывает украинских беженцев искать работу

Об этом пишет ABC News.



Недавно в Польше приняли законодательство, разрешающее беженцам из Украины получать идентификационные номера, которые дают им право на бесплатное медицинское обслуживание, образование, социальные выплаты и право на работу в течение 18 месяцев.



Чтобы усилить стремление к занятости, мэр Рафал Тжасковский и заммэра Рената Казновская встретились в четверг с директором больницы и некоторыми украинскими и польскими сотрудниками.



Казновская отметила, что трудоустройство и профессиональная деятельность является лучшим способом интеграции беженцев из Украины в польское общество.



В Варшаве беженцы подали около 700 заявлений и около 100 были приняты на работу в медицинские центры и школы.



Директор больницы Дорота Гальчинская-Зых отметила, что новые работники имеют ценные навыки, и что речь не была помехой.



Также нужны воспитатели, чтобы помочь детям-беженцам приспособиться к новой школьной среде, где уроки преподаются на польском языке и обучающая программа отличается от украинского.



По данным издания, 570 000 беженцев добрались до Варшавы. И около 300 тысяч пока остаются в столице, сказал Тжасковский.

Напомним, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы до конца 2022 года отказаться от нефти из РФ.