Об этом сообщает польский правительственный портал.



Матеуш Моравецкий высказался о следующем этапе ограничений для России 1 марта во время своего визита в Брюссель после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Моравецкий также заявил, что Европа должна как можно скорее прекратить покупать нефть и газ у России, поскольку эти средства идут на финансирование войны в Украине.

"Мы хотим остановить войну, остановить агрессора. Мы можем это сделать только с помощью санкций", – сказал польский премьер.

Он оценил, что эффективность применяемых против России санкций уже заметна.

"Российская экономика получила огромный удар, огромный ущерб. Но не надо обманывать, та же экономика также ежедневно питается от валюты за счет продажи угля и газа", – сказал Моравецкий.

"Я призвал не импортировать российский уголь, ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы также не покупать нефть и газ, потому что это товар, с помощью которого Путин может финансировать военную машину", – сказал глава польского правительства.