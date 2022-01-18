Польша призвала Укрзализныцю отменить транспортные ограничения для грузовых перевозок

Об этом сообщает портал Inwestycje.pl .



Отмечается, что 20 января вступят в силу дополнительные ограничения, заключающиеся в запрете ввоза грузов в вагонах АО "Укрзализныця" в Польшу, что, по оценкам PKP SA, еще больше ухудшит положение PKP Cargo и PKP LHS.



"В связи с исчерпанием возможности проведения переговоров группой PKP под эгидой PKP SA, я хотел бы повторить, на этот раз публично, наши ожидания по поводу Укрзализныци. Мы ожидаем отказа от введенных и запланированных транспортных запретов и возобновления бесперебойного движения между нашими странами" – сказал член правления PKP SA Анджей Ольшевский.



Отмечается, что за 20 лет работы PKP LHS инвестировала более 1 миллиарда злотых в модернизацию подвижного состава и расширение инфраструктуры.



"Именно благодаря развитию транспорта в Славков растут и масштабы перевозок, и доходы УЗ. Надеемся, что наши украинские партнеры разблокируют транзит, ведь они являются его основным бенефициаром", - добавил президент PKP LHS Збигнев Трацихлеб.



PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину и до: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы и Эстонии. В то же время в перечне транспортных ограничений УЗ было объявлено о полном ограничении на экспорт из Украины в Польшу принадлежащих УЗ вагонов с 1 января этого года (перенесено на 20 января 2022 г.).



Известно, что сначала УЗ также ввела ограничения на транзит в Словакию, Чехию и Австрию, но через несколько дней эти ограничения были сняты. Это означает, что ограничение распространяется только на Польшу.



Сначала в качестве причин введения транспортных ограничений, направленных против Польши, называли периодически ограниченную пропускную способность украинской железнодорожной сети и накопление грузов, ожидающих передачи с УЗ в PKP. В ходе консультаций между президентом правления PKP SA и УЗ оказалось, что таких препятствий на самом деле не существует, а польская сторона сообщила, что отмена введенных ограничений выходит за пределы компетенции Укрзализныци.

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