Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба"
Польша призвала Германию ввести санкции ЕС по польско-немецкому участку нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов
Об этом сообщили в Reuters.
Отмечается, что Варшава может отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов. Для этого Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба".
Если ЕС наложит санкции на "Дружбу", обеспечивающую Польшу и Германию, обе страны смогут выйти из своих обязательств по импорту российской нефти. Южный участок трубопровода обеспечивает Венгрию, Словакию и Чехию, которым в отличие от Польши и Германии будет сложно диверсифицировать свой импорт нефти.
ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, но в настоящее время нефтепровод "Дружба" не подпадает под действие санкций. Это создает проблему для польского НПЗ Orlen, имеющего долгосрочный контракт на покупку российской нефти по трубопроводу, и ему придется платить штрафы за нарушение контракта.
Известно, что министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти.
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