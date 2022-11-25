Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что Варшава может отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов. Для этого Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба".

Если ЕС наложит санкции на "Дружбу", обеспечивающую Польшу и Германию, обе страны смогут выйти из своих обязательств по импорту российской нефти. Южный участок трубопровода обеспечивает Венгрию, Словакию и Чехию, которым в отличие от Польши и Германии будет сложно диверсифицировать свой импорт нефти.

ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, но в настоящее время нефтепровод "Дружба" не подпадает под действие санкций. Это создает проблему для польского НПЗ Orlen, имеющего долгосрочный контракт на покупку российской нефти по трубопроводу, и ему придется платить штрафы за нарушение контракта.

Известно, что министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти.

Ранее российские СМИ со ссылкой на российскую нефтепроводную компанию "Транснефть" заявили, что Украина сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны из-за остановки нефтепровода "Дружба" и вероятный ракетный удар по Польше.

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