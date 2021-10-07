Польша привлечет армейские вертолеты для охраны границы с Беларусью

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Министр отметил, что обеспечение охраны границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей польского войска и пограничной службы.

"В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы", - сообщил Блащак.

Еще раньше правительство Польши решил направить к государственной границе армию. Так, пограничную службу усилили около 3 тысяч военных.