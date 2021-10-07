Польша привлечет армейские вертолеты для охраны границы с Беларусью
Польша решила усилить охрану границы с Беларусью военными вертолетами
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
Министр отметил, что обеспечение охраны границы с Беларусью сейчас является ключевой задачей польского войска и пограничной службы.
"В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять авиапатрулирование вдоль польско-белорусской границы", - сообщил Блащак.
Еще раньше правительство Польши решил направить к государственной границе армию. Так, пограничную службу усилили около 3 тысяч военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное