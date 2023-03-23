Польша присоединилась к программе закупок боеприпасов ЕС для Украины
Польша присоединилась к общим закупкам странами Европейского Союза 1 млн боеприпасов для Украины в течение года
Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
Министерство национальной обороны Польши подписало необходимые документы и западная соседка Украины присоединилась к почти двум десяткам стран Европы, которые ранее договорились о совместных закупках боеприпасов.
Их цель, во-первых, увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.
- Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.
- Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако только Венгрия официально заявила, что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
- Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по поставке боеприпасов в Украину. В Варшаве неподписание соглашения объяснили тем, что не завершены внутренние процедуры в стране.
- 22 марта к соглашению о совместных закупках присоединилась также Испания.
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