Польша присоединилась к программе закупок боеприпасов ЕС для Украины

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Министерство национальной обороны Польши подписало необходимые документы и западная соседка Украины присоединилась к почти двум десяткам стран Европы, которые ранее договорились о совместных закупках боеприпасов.

Их цель, во-первых, увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.