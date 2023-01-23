Польша пришлет Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Об этом заявил глава польской дипломатии после встречи 27 министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе, сообщает Polskie Radio 24 .

В частности, по его словам, Польша сделает это в ближайшие дни, а перед тем попытается заручиться поддержкой других стран. Также Рау объяснил, что Польша пытается собрать коалицию, чтобы передать больше танков.

"Речь идет о том, чтобы Польша не была одна, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Чтобы это была значимая бронетанковая часть на поле боя", - пояснил он.

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Кроме этого, по его словам, вопрос о передаче Украине танков Leopard поднимался 23 января на встрече министров иностранных дел ЕС, однако он не обсуждался подробно.

Он также заверил, что Польша пообещала – и передаст танки независимо от позиции Германии.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

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