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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Польша пришлет Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Польша пришлет Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

23 января, 2023 понедельник
22:35
война с Россией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подтвердил, что Германия ожидает от Варшавы запроса на разрешение передать Украине танки Leopard

Об этом заявил глава польской дипломатии после встречи 27 министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе, сообщает Polskie Radio 24 .

В частности, по его словам, Польша сделает это в ближайшие дни, а перед тем попытается заручиться поддержкой других стран. Также Рау объяснил, что Польша пытается собрать коалицию, чтобы передать больше танков.

"Речь идет о том, чтобы Польша не была одна, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Чтобы это была значимая бронетанковая часть на поле боя", - пояснил он.

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Кроме этого, по его словам, вопрос о передаче Украине танков Leopard поднимался 23 января на встрече министров иностранных дел ЕС, однако он не обсуждался подробно.

Он также заверил, что Польша пообещала – и передаст танки независимо от позиции Германии.

  • Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
  • Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
  • 22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
  • По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

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