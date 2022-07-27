Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

"Корея имеет вызов от своего северного соседа (Северная Корея – ред.), который также ведет агрессивную политику, поэтому наша задача – оснастить Вооруженные силы Польши современной техникой. Техникой, которая будет сдерживать агрессора", – сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Отмечается, что Польша купит в Южной Корее около тысячи танков, более 600 артиллерийских систем и десятки истребителей, чтобы частично заменить оборудование, переданное Украине.

Польша рассчитывает, что первые 180 танков придут в этом году.

25 июля Польша передала ВСУ партию своих основных танков PT-91 Twardy. Представитель Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек не уточнил, какое именно количество. До этого он говорил, что в Польше возник "дефицит более 200 танков", который планируют закрыть поставки из Южной Кореи.

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