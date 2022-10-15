Польша приобретет у Южной Кореи 300 реактивных систем залпового огня РСЗО Chunmoo
Польша завершила переговоры с Южной Кореей по закупке около 300 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo
Об этом рассказал министр обороны Мариуш Блащак в интервью i.pl.
Ожидается, что контракт будет подписан во время его визита в Сеул на следующей неделе.
"Мы завершили переговоры по контракту на пусковые установки Chunmoo. Намерен подписать рамочный контракт на поставку около 300 многозарядных систем залпового огня K239 Chunmoo. Это отличное артиллерийское оружие, и, основываясь на наших наблюдениях за войной в Украине, мы ясно поняли, какое преимущество артиллерия может создать на поле боя", - сказал Блащак.
Также, по его словам, пусковые установки Chunmoo имеют такие же возможности, как и раньше законтрактованные американские HIMARS. Первые единицы Chunmoo прибудут в Польшу в следующем году.
Помимо пусковых установок, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.
- 5 октября стало известно, что Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущим угрозам России.
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