Польша приобретет 250 танков Абрамс стоимостью $ 6 млрд у США

Об этом рассказывает Reuters .



"Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.

"Наша задача - сдержать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор", - добавил глава оборонного ведомства.

Он уточнил, что Польша потратит 23,3 млрд злотых ($ 6 млрд) на танки Abrams и сопутствующий пакет материально-технического обеспечения и обучения, а также на модернизацию инфраструктуры и закупку боеприпасов.