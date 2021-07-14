Польша приобретет 250 танков Абрамс стоимостью $ 6 млрд у США
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о намерении страны потратить 23,3 млрд злотых на танки Abrams, инфраструктуру к ним, а также боеприпасы на обучение персонала
Об этом рассказывает Reuters .
"Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности", - сказал министр обороны Мариуш Блащак.
"Наша задача - сдержать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор", - добавил глава оборонного ведомства.
Он уточнил, что Польша потратит 23,3 млрд злотых ($ 6 млрд) на танки Abrams и сопутствующий пакет материально-технического обеспечения и обучения, а также на модернизацию инфраструктуры и закупку боеприпасов.
- В мае Польша объявила, что купит у Турции 24 вооруженных беспилотники Байрактар, став первым членом НАТО, который покупает турецкие беспилотные летательные аппараты.
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