Польша приняла уже более 2 миллионов украинских беженцев

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 18 марта, количество граждан Украины, прибывших в Польшу, достигло более 2 миллионов человек.

"Сегодня, то есть 18 марта, по состоянию на 9:00 количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона человек. В основном это женщины с детьми", - заявили польские пограничники.