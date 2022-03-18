Польша приняла уже более 2 миллионов украинских беженцев
По состоянию на 18 марта количество украинских беженцев в Польше превысило 2 миллиона человек
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
Отмечается, что по состоянию на пятницу, 18 марта, количество граждан Украины, прибывших в Польшу, достигло более 2 миллионов человек.
"Сегодня, то есть 18 марта, по состоянию на 9:00 количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона человек. В основном это женщины с детьми", - заявили польские пограничники.
- Напомним, 15 марта в ООН заявили, что с 24 февраля из Украины уехали почти 3 миллиона человек .
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